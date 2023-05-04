Коке признал себя виновным в руководстве бандой, занимающейся незаконным оборотом наркотиков. Об этом информирует Daily Mail.

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Экс-футболист был одним из 17 подсудимых, которые обвинялись в покупке наркотиков в крупных размерах. Позже этот товар контрабандой переправлялся в грузовиках в разные страны Европы. Одна из партий наркотиков была спрятана в грузовике с чесноком и оценивалась в 440 тысяч долларов. Непосредственно Коке фигурировал в статусе главаря банды.

Он признал, что его подельники торговали марихуаной, каннабисом и кокаином. Его банда была ликвидирована в ноябре 2019 года после интенсивного расследования испанской полиции.

Коке поиграл за такие команды, как Малага, Марсель, Спортинг, Арис, Хьюстон Динамо, Райо Вальекано, Баку, Ян Регенсбург, Блуминг, Норт-Ист Юнайтед и Верия.

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