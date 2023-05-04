Коке визнав себе винним у керівництві бандою, що займається незаконним обігом наркотиків. Про це інформує Daily Mail.

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Екс-футболіст був одним із 17 підсудних, яких звинувачували в купівлі наркотиків у великих розмірах. Пізніше цей товар контрабандою переправляли у вантажівках у різні країни Європи. Одна з партій наркотиків була захована у вантажівці з часником і оцінювалася в 440 тисяч доларів. Безпосередньо Коке фігурував у статусі ватажка банди.

Він визнав, що його подільники торгували марихуаною, канабісом і кокаїном. Його банда була ліквідована в листопаді 2019 року після інтенсивного розслідування іспанської поліції.

Коке пограв за такі команди, як Малага, Марсель, Спортінг, Аріс, Х'юстон Динамо, Райо Вальєкано, Баку, Ян Регенсбург, Блумінг, Норт-Іст Юнайтед і Верія.

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