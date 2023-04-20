Во вторник, 18 апреля Янкто неподалеку от тренировочной базы своего клуба отказался пройти тест на наркотики. Инцидент произошел на дороге после того, как автомобиль с полузащитником остановила полиция.

Известный хавбек совершил каминг-аут: "Я гомосексуалист и не хочу больше этого скрывать"

Причиной остановки стало подозрение водителя, который ехал за автомоблем Янкто, в том, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшая на место полиция провела для Янкто тест на алкогольное опьянение – он оказался отрицательным.

Как информирует Denik, от теста на наркотики игрок отказался.

На следующий день руководство Спарты встретилось с Янкто и достигло взаимного согласия по поводу отстранения игрока. Якуб не будет участвовать в тренировках команды, которая в настоящий момент лидирует в чемпионате Чехии.

Из короткого заявления пражского клуба не ясно, будет ли Янкто исключен из команды навсегда или это временное явление. Контракт полузащитника принадлежит Хетафе, за Спарту чех выступает на правах аренды, которая рассчитана до конца этого сезона.

Напомним, что в середине февраля Янкто совершил каминг-аут и признался в том, что он гомосексуалист.

"Я перейшов із Нансі у Страсбур, де шалено закохався": топ-представники нетрадиційної сексуальної орієнтації у футболі