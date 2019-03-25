Экс-игрок Ливерпуля Макаллистер стал жертвой нападения и был госпитализирован

Легенду Ливерпуля, Лидса и сборной Шотландии Гари Макаллистера ударили в лицо, пока он ожидал такси вместе с женой.

Макаллистер вернулся в Лидс из Ливерпуля и решил пойти со своей женой на ужин в центре города. Пара ждала такси домой, когда Гари неожиданно атаковали, информирует The Sun.

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Макаллистеру помогли встать на ноги и доставили в больницу полицейские, которые начали расследование этого избиения.

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Источники указывают, что Макаллистеру, который был чрезвычайно шокирован избиением, наложили 10 швов на верхнюю губу.