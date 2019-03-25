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Екс-гравець Ліверпуля Макаллістер став жертвою нападу та був госпіталізований

15:23 16
Екс-гравець Ліверпуля Макаллістер став жертвою нападу та був госпіталізований
Гарі Макаллістер / PA:EMPICS SPORT

Легенду Ліверпуля, Лідса та збірної Шотландії Гарі Макаллістера вдарили в обличчя, поки він очікував на таксі разом з дружиною.

Макаллістер повернувся до Лідса з Ліверпуля і вирішив піти зі своєю дружиною на вечерю в центрі міста. Пара чекала на таксі додому, коли Гарі несподівано атакували, інформує The Sun.

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Макаллістеру допомогли підвестись на ноги і доставити в лікарню поліцейські, які розпочали розслідування цього побиття.

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Джерела вказують, що Макаллістеру, який, був надзвичайно шокований побиттям, наклали 10 швів на верхню губу.

Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Гарі Макаллістер Гарі Макаллістер
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