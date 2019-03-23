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Ливерпуль победил Милан в матче легенд: на поле вышли Джеррард, Кака, Мальдини и другие – мощная доза ностальгии

22:12 101 Читати українською
Ливерпуль победил Милан в матче легенд: на поле вышли Джеррард, Кака, Мальдини и другие – мощная доза ностальгии
Матч легенд Ливерпуля и Милана / ФК Ливерпуль

Ливерпуль и Милан встретились между собой в матче легенд, состоящий преимущественно из участников стамбульского и афинского финалов Лиги чемпионов.

Ливерпуль на Энфилд Роуд в матче легенд принимал Милан. На поле вышли игроки поколения нулевых годов XX века, в основном те, кто участвовал в легендарном стамбульском финале 2005 года и афинском 2007 года.

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Среди легенд Милана на газоне появились Кафу, Мальдини, Индзаги, Кака и другие. Среди "красных" стоит выделить Стивена Джеррарда, Джейми Каррагера и Дирка Кяута.

Мерсисайдцы одержали победу со счетом 3:2 в зрелищном противостоянии.

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