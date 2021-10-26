"Чому не вдалось заграти в Динамо? Є думка, що це може бути через те, що я пішов на програму "Моя гра" на телеканалі "Футбол". Тому що в той час і Ребров до мене добре ставився, і Рауль Ріанчо хвалив, після матчів підходив і говорив, що я молодець.

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Потім за два тури до кінця чемпіонату ми поїхали з U-20 на чемпіонат світу в Нову Зеландію. Там я зіграв усі матчі. Ми приїхали, а мені тренер дубля каже, що ти з нами. Поки був у Новій Зеландії, ця програма вийшла. Люди подивилися, комусь, напевно, не сподобалося. Хоча я запитував дозволу, чи можу піти на програму. Мені відповіли, що можеш йти без проблем. Ось потім така незрозуміла ситуація вийшла.

Гаразд, якби була якась така причина – п'янки, дівчата, запізнення на тренування, грав погано, тоді можна було зрозуміти. А так мені сказали, що з цієї причини так все вийшло з Динамо", – розповів Чумак в інтерв'ю meta-ratings.

Нагадаємо, Євген є вихованцем київського клубу, за який виступав до вересня 2016 роки. За першу команду "біло-синіх" хавбек провів лише 7 матчів, у яких зумів відзначитись одним голом.

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