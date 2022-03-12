Яковенко прибыл в Турцию к другу после нападения России на Украину. Сегодня неподалеку от населенного пункта Саруханли в провинции Маниса произошло ДТП с его участием, сообщает Haberler .

Ярославский сделал заявление о смертельном ДТП с участием его кортежа: "Создается ощущение, что виновного уже нашли"

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и столкнулся с белым внедорожником украинца. Мать, отец, жена и Александр остались невредимыми. Турок же находится в больнице в критическом состоянии, его женщина и двое детей тоже под наблюдением врачей, но их жизням ничего не угрожает.

Заметим, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные к военной службе, не могут покидать Украину из-за объявленного военного положения. Вероятно, Яковенко смог уехать из страны, ведь еще имеет гражданство Бельгии. Именно в этой стране он провел большую часть своей карьеры.