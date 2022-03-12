Яковенко прибув у Туреччину до друга після нападу Росії на Україну. Сьогодні неподалік населеного пункту Саруханлі, що у провінції Маніса, сталась ДТП за його участю, повідомляє Haberler.

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За попередніми даними, водій не впорався з керуванням і зіштовхнувся з білим позашляховиком українця. Матір, батько, дружина та сам Олександр залишились неушкодженими. Натомість турок перебуває в лікарні в критичному стані, його жінка і двоє дітей теж під наглядом лікарів, але їхньому життю нічого не загрожує.

Зауважимо, що чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні до військової служби, не можуть покидати України через оголошений воєнний стан. Ймовірно, Яковенко зміг виїхати з країни, адже має ще громадянство Бельгії. Саме в цій країні він провів більшу частину своєї кар'єри.

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