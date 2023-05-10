Полузащитник Богдан Будко не так долго ждал своей первой награды в Европе.

Воспитанник Шахтера только в феврале присоединился к АЗ на правах свободного агента. Будко удалось стать членом чемпионской команды U-17.

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Весенняя часть чемпионата на 8 участников состояла из 14 матчей. ПСВ долго шел лидером таблицы, но последня неделя сменила расклады. Юные "фермеры" проиграли Аяксу 1:3, а АЗ очень вовремя разорвал Де Графсхап 9:1. Решающей в чемпионате являлась разница голов, а она у претендентов на титул стала равной – по +23. АЗ отставал на 3 очка, но имел еще матч против Фейеноорда, который просто нужно было выиграть.

Будко за несколько месяцев успел провести 6 матчей и наиграть около 200 минут. Поединок с Фейеноордом наш хавбек просидел в запасе, но партнеры не подвели. АЗ с надежной обороной отгрузил голы на старте и в конце встречи – 2:0 и чемпионство! Будко во время празднования обернулся украинским флагом, поэтому о потере парня пока волноваться не стоит. В активе полузащитника уже есть 3 матча за сборную Украины U-17.

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