Защитник Колоса Кирилл Петров стал полноценным игроком Короны, сообщает официальный сайт польского клуба.

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32-летний футболист после начала войны перешел в команду из Кельце на правах аренды и в шести матчах успел забить один гол, отдать один ассист и помочь команде вернуться в Экстраклясу. Петров достался полякам бесплатно, ведь его соглашение с Колосом завершилось.

Интересно, что он уже выступал за Корону 7 лет назад – в сезоне 2014/15 он провел за команду 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

Напомним, Петров – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру в 2006 году. Успел поиграть также за Кривбасс, Говерлу, Арсенал, Олимпик, Колос, казахский Ордабасы и азербайджанский Нефтчи. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

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