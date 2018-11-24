Экс-игрок Динамо Мехмеди признался, почему покинул киевский клуб, несмотря на хороший контракт

Бывший игрок Динамо Адмир Мехмеди, который сейчас защищает цвета Вольфсбурга, вспомнил период своей карьеры в Украине.

"Конечно, в Динамо у меня был хороший контракт, а в клубе я видел амбиции в Лиге чемпионов. Я снова бы сделал такой выбор. Но мне было трудно в Украине прежде всего из-за языкового барьера – далеко не все понимают английский. Это было довольно трудно, но я получил хороший жизненный опыт.

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В Динамо были все условия, чтобы я думал только о футболе – клуб арендовал мне жилье и платил коммунальные услуги, поэтому бытовые вопросы меня не волновали.

Но на меня перестали обращать внимание в сборной Швейцарии. Я понял, что в таком возрасте мне необходимо быть в поле зрения тренеров национальной команды, поэтому решил перейти во Фрайбург и не жалею об этом решении", – цитирует Мехмеди Sportbuzzer.de.

Напомним, Мехмеди выступал за Динамо с 2012 по 2014 год. В 20 матчах чемпионата Украины швейцарец забил за "бело-синих" 1 гол.

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