Екс-гравець Динамо Мехмеді зізнався, чому покинув київський клуб попри хороший контракт

Колишній гравець Динамо Адмір Мехмеді, який зараз захищає кольори Вольфсбурга, пригадав період своєї кар'єри в Україні.

"Звісно, в Динамо у мене був хороший контракт, а в клубі я бачив амбіції у Лізі чемпіонів. Я знову би зробив такий вибір. Але мені було важко в Україні перш за все через мовний бар'єр – далеко не всі розуміють англійську. Це було доволі важко, але я отримав хороший життєвий досвід.

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В Динамо були всі умови, щоб я думав лише про футбол – клуб орендував мені житло та сплачував комунальні послуги, тому побутові питання мене не хвилювали.

Але на мене перестали звертати увагу в збірній Швейцарії. Я зрозумів, що у такому віці мені необхідно бути в полі зору тренерів національної команди, тому вирішив перейти у Фрайбург і не шкодую про це рішення", – цитує Мехмеді Sportbuzzer.de.

Нагадаємо, Мехмеді виступав за Динамо з 2012 по 2014 рік. У 20 матчах чемпіонату України швейцарець забив за "біло-синіх" 1 гол.

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