Экс-игрок Динамо Гавранчич стал архитектором

Экс-игрок Динамо Гавранчич рассказал о своем хобби после завершения карьеры футболиста.

"Люди меняются. Сегодня я уже не спортсмен. У меня свой стиль жизни и другая профессия. На данный момент я не могу говорить о спорте, потому что не нахожусь в этой сфере. Слежу за событиями, но, возможно, меньше, чем среднестатистический человек. моя любовь – архитектура.

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Если вы спросите меня, доволен я своей карьерой, то я сразу вспоминаю ЧМ-2006 и фиаско от Германии. Возможность тренировать? Я получил лицензию категории А, но потом понял, что меня это не интересует. Я бы не смог быть преданным этому делу. Не думаю, что когда-то смогу вернуться в спорт.



В 2004 году я дал интервью украинским СМИ, в котором меня спросили, что я буду делать после футбола. Я честно ответил, что буду заниматься архитектурой. Не мог сказать, что планирую остаться в Динамо", – цитирует Гавранчича Динамомания.