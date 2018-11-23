Екс-гравець Динамо Гавранчіч став архітектором

Екс-гравець Динамо Горан Гавранчіч розповів про своє хобі після завершення кар'єри футболіста.

"Люди змінюються. Сьогодні я вже не спортсмен. У мене свій стиль життя та інша професія. На даний момент я не можу говорити про спорт, бо не перебуваю в цій сфері. Стежу за подіями, але, можливо, менше, ніж середньостатистична людина. Моя любов – архітектура.

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Якщо ви запитаєте мене, чи задоволений я своєю кар'єрою, то я відразу згадую ЧС-2006 і фіаско від Німеччини. Можливість тренувати? Я отримав ліцензію категорії А, але потім зрозумів, що мене це не цікавить. Я б не зміг бути відданим цій справі. Не думаю, що колись зможу повернутися в спорт.



У 2004-му році я дав інтерв'ю українським ЗМІ, в якому мене запитали, що я буду робити після футболу. Я чесно відповів, що буду займатися архітектурою. Не міг сказати, що планую залишитися в Динамо", – цитує Гавранчіча Динамоманія.