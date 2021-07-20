"То, что произошло у нас с Месси, может произойти когда угодно, это часть футбола. Жизнь циклическая, она всегда дает второй шанс. Я спокоен, потому что знаю, что Лео – прекрасный человек.

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Я был с ним в Барселоне и благодарю за ту поддержку, которую он мне оказал. Я всегда буду его уважать. Я восхищаюсь Месси. В тот момент каждый из нас боролся за свою сборную", – приводит слова Мины Goal.

Напомним, колумбиец праздновал победу над Уругваем на стадии 1/4 финала Копа Америка провокационными танцами. В полуфинале против Аргентины Мина не забил послематчевый пенальти, после чего Месси неоднократно прокричал: "Танцуй теперь!".

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