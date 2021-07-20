"Те, що сталося у нас з Мессі, може відбутися коли завгодно, це частина футболу. Життя циклічне, воно завжди дає другий шанс. Я спокійний, тому що знаю, що Лео – прекрасна людина.

"Танцюй тепер": Мессі добив зухвалого екс-одноклубника після промаху на Копа Амеріка

Я був з ним у Барселоні і дякую за ту підтримку, яку він мені надав. Я завжди буду його поважати. Я захоплююся Мессі. В той момент кожен з нас боровся за свою збірну", – наводить слова Міни Goal.

Нагадаємо, колумбієць святкував перемогу над Уругваєм на стадії 1/4 фіналу Копа Амеріка провокативними танцями. У півфіналі проти Аргентини Міна не забив післяматчевий пенальті, після чого Мессі неодноразово прокричав: "Танцюй тепер!".

Антифутбол на Маракані, або Чому вирішує Ді Марія, а вітають Мессі