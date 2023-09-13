Последним клубом 36-летнего Нолито была Ибица, в составе которой за весь прошлый сезон он провёл 28 матчей и забил 1 мяч. О своём решении повесить бутсы на гвоздь испанец рассказал в своём Instagram.

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"Пришло время, когда я вынужден попрощаться со страстью, которая была моей жизнью на протяжении многих лет – футболом. Мне посчастливилось в полной мере насладиться этим замечательным видом спорта, который позволил мне испытать столько эмоций. Я навсегда сохраню бесчисленные воспоминания. Я особенно благодарен своей семье, которая поддерживала меня с первого дня. Я также хотел бы поблагодарить всех, кто так или иначе был частью моей карьеры. Моим бывшим товарищам по команде и сотрудникам всех клубов, в которых я имел удовольствие выступать. Я никогда не забуду всю ту привязанность, которую оказали мне фанаты", – написал Нолито.

Нолито выступал за Барселону, Бенфику, Гранаду, Сельту, Манчестер Сити, Севилью и Сельту. Он стал причастен к победе Барселоны в чемпионате Испании 2010/11, но полноценно может считать себя победителем Кубка португальской Лиги с Бенфикой в 2012 году и победителем Лиги Европы с Севильей в 2020 году.