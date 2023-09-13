Кристиан Мальдини решил завершить с карьерой футболиста, сообщает журналист Николо Скира.

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Причины такого решения не разглашаются. Кристиан Мальдини за свою карьеру успел поиграть за Лекко, Про Сесто и Фано. До этого он занимался в академии Милана с 2004-го по 2016 годы.

Уже известно, чем дальше будет заниматься старший сын Мальдини – присоединится к агентству Беппе Ризо, которое ведет дела итальянских игроков, в частности, Сандро Тонали, Давиде Фраттези и других.

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