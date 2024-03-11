Браим Диас выбирал между сборными Испании и Марокко, но не вызов в расположение "Фурии Рохи" в марте этого года стал решающим – хавбек выбрал африканскую сборную, сообщает Marca.

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Полузащитник Реала получил разрешение выступать за Марокко еще в 2023 году, но все ждал приглашения от Испании. Впрочем, Луис де ла Фуэнте не пригласил его на товарищеские матчи против Бразилии и Колумбии, поэтому Диас выбрал историческую родину, где родилась его бабушка по отцовской линии. О решении должны вскоре объявить официально.

В текущем сезоне Браим Диас сыграл за Реал 32 матча. Забил 8 голов и отдал четыре ассиста. По мнению хавбека, эта статистика позволяет ему рассчитывать на попадание в список игроков сборной Испании. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

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