Англичанина приговорили к 2,5 годам тюрьмы за преследование бывшей девушки, сообщает ВВС.

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Пара рассталась в сентябре прошлого года, однако Брэдли продолжал вмешиваться в жизнь экс-подруги. Он писал ей оскорбительные сообщения с фейковых аккаунтов в соцсетях, а по вечерам преследовал возле ее дома. 41-летний Шейн дважды попадал в тюрьму, но был выпущен под залог. Третий суд оказался для него роковым. Кроме тюремного срока, ему запретили приближаться к жертве в течение следующих 5 лет.

Брэдли успел поиграть за ряд скромных клубов (Саутгемптон, Суиндон, Эксетер, Мэнсфилд, Линкольн, Честерфилд), прежде чем завершить карьеру в 2003-м. В составе "святых" он даже провел 4 матча на уровне АПЛ, однако голами не отличался.

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