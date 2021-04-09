Англійця засудили до 2,5 років ув'язнення за переслідування колишньої дівчини, повідомляє ВВС.

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Пара розсталась у вересні минулого року, проте Бредлі продовжував втручатися в життя екс-подруги. Він писав їй образливі повідомлення з фейкових акаунтів у соцмережах, а вечорами переслідував біля її будинку. 41-річний Шейн двічі потрапляв до в'язниці, але був випущений під заставу. Третій суд виявився для нього фатальним. Окрім тюремного терміну, йому заборонили наближатися до жертви упродовж наступних 5 років.

Бредлі встиг пограти за низку скромних клубів (Саутгемптон, Свіндон, Ексетер, Мансфілд, Лінкольн, Честерфілд), перш ніж завершити кар'єру у 2003-му. У складі "святих" він навіть провів 4 матчі на рівні АПЛ, проте голами не відзначався.

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