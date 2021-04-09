Екс-гравець АПЛ отримав 2,5 роки тюремного терміну за переслідування колишньої дівчини
Колишній форвард Саутгемптона Шейн Бредлі потрапив за грати.
Англійця засудили до 2,5 років ув'язнення за переслідування колишньої дівчини, повідомляє ВВС.
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Пара розсталась у вересні минулого року, проте Бредлі продовжував втручатися в життя екс-подруги. Він писав їй образливі повідомлення з фейкових акаунтів у соцмережах, а вечорами переслідував біля її будинку. 41-річний Шейн двічі потрапляв до в'язниці, але був випущений під заставу. Третій суд виявився для нього фатальним. Окрім тюремного терміну, йому заборонили наближатися до жертви упродовж наступних 5 років.
Бредлі встиг пограти за низку скромних клубів (Саутгемптон, Свіндон, Ексетер, Мансфілд, Лінкольн, Честерфілд), перш ніж завершити кар'єру у 2003-му. У складі "святих" він навіть провів 4 матчі на рівні АПЛ, проте голами не відзначався.
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