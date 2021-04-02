Случай с сербским рефери должен отпугнуть других представителей этого ремесла от противоправных действий.

Суд Сербии приговорил бывшего рефери Срджана Обрадовича к 15 месяцам тюрьмы, а также еще плюс 10 лет запрета занимать любые должности в местной федерации футбола, сообщает Marca.

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В 2018 году Обрадович обслуживал матч чемпионата Сербии Спартак Суботица – Раднички, в котором решалась судьба третьей строчки в таблице, а соответственно, выхода в групповой этап Лиги Европы. Арбитр назначил два пенальти в ворота гостей, которые помогли Спартаку победить (2:0). Один из 11-метровых выглядел очень сомнительно, из-за чего Обрадовича заподозрили в содействии проведения матча с фиксированным реузльтатом.

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