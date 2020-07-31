Экс-игрок Александрии подписал контракт с клубом из аннексированного Крыма

Украинский центральный защитник Антон Шендрик продолжит карьеру в так называемом чемпионате Крыма.

После своего ухода из Александрии Антон Шендрик подписал контракт с Крымтеплицей, сообщает официальный сайт клуба.

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К слову, Шендрик защищал цвета Александрии с 2012 года. Всего за украинский клуб провел 147 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и отдал две результативные передачи.

Также уроженец Симферополя в течение своей карьеры выступал за крымский ИгроСервис, Говерлу и Оболонь.

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