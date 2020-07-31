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Екс-гравець Олександрії підписав контракт із клубом з анексованого Криму

31 липня 23:32 - Читать на русском
Екс-гравець Олександрії підписав контракт із клубом з анексованого Криму
Антон Шендрік / фото: Олександрія

Український центральний захисник Антон Шендрік продовжить кар'єру у так званому чемпіонаті Криму.

Після свого відходу із Олександрії Антон Шендрік підписав контракт із Кримтеплицею, повідомляє офіційний сайт клубу.

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До слова, Шендрік захищав кольори Олександрії з 2012-го року. Загалом за український клуб провів 147 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав дві результативні передачі.

Також уродженець Сімферополя протягом своєї кар'єри виступав за кримський Ігросервіс, Говерлу та Оболонь.

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Антон Антон Шендрік Кримтеплиця Кримтеплиця Крим
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