Екс-гравець Олександрії підписав контракт із клубом з анексованого Криму

Після свого відходу із Олександрії Антон Шендрік підписав контракт із Кримтеплицею, повідомляє офіційний сайт клубу.

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До слова, Шендрік захищав кольори Олександрії з 2012-го року. Загалом за український клуб провів 147 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав дві результативні передачі.

Також уродженець Сімферополя протягом своєї кар'єри виступав за кримський Ігросервіс, Говерлу та Оболонь.

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