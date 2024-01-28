Украинский полузащитник Дмитрий Гречишкин прекратил сотрудничество с турецким Сакарьяспором.

Заря вернула легионера из Европы – последние полгода он находился без клуба

Контракт 32-летнего хавбека с турками был действителен до лета 2024 года, но стороны прекратили сотрудничество досрочно.

"Контракт расторг в одностороннем порядке по своей инициативе. Сейчас ищу новую команду. В этом сезоне ни разу не выходил на поле, но это не связано с травмами. Это турецкий футбол, порой здесь все быстро меняется: говорить могут одно, а делать – другое", – сказал Гречишкин в комментарии Sport.ua.

Напомним, Дмитрий – воспитанник Шахтера, за который и дебютировал на профессиональном уровне (дважды становился чемпионом Украины). Выступал также за Мариуполь, Черноморец, Зарю и Александрию. В 2021 году перешел в турецкий Генчлерберлиги, откуда в январе 2023-го перебрался во второлиговый Сакарьяспор.

В 2013 году Гречишкин провел 2 матча за сборную Украины, которую тогда тренировал Михаил Фоменко. Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

Золоті "нульові": Шева усміхається крізь сльози, за Динамо не соромно проти Бекса і Тотті та ще 28 фото "старої школи"