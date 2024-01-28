Український півзахисник Дмитро Гречишкін припинив співпрацю з турецьким Сакар'яспором.

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Контракт 32-річного хавбека з турками був чинний до літа 2024 року, але сторони припинили співпрацю достроково.

"Контракт розірвав в односторонньому порядку за своєю ініціативою. Зараз шукаю нову команду. Цього сезону жодного разу не виходив на поле, але це не пов'язано з травмами. Це турецький футбол, часом тут все швидко змінюється: говорити можуть одне, а робити – інше", – сказав Гречишкін у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Дмитро – вихованець Шахтаря, за який і дебютував на професіональному рівні (двічі ставав чемпіоном України). Виступав також за Маріуполь, Чорноморець, Зорю та Олександрію. У 2021 році перейшов у турецький Генчлерберлігі, звідки у січні 2023-го перебрався у друголіговий Сакар'яспор.

У 2013 році Гречишкін провів 2 матчі за збірну України, яку тоді тренував Михайло Фоменко. Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

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