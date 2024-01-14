"Временно я буду тренироваться со второй командой, потому что тренер первой команды не рассчитывает на меня. На сборы я не лечу.

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У меня остается полгода контракта, поэтому сейчас нахожусь в поиске новой команды. Есть заинтересованность со стороны других клубов, но ни один из них пока не подошел.

Готов ли я рассматривать предложения из Украины? Конечно. Я готов приехать. Рассматриваю все опции. Соскучился по футболу. Жду с нетерпением нового вызова. Динамо? Ко мне не обращались.

Почему экс-футболисту сборной Украины так трудно найти новый клуб? Я не знаю, от чего это зависит. Сейчас я без игровой практики. Когда ты играешь, тебе всегда легче. Дальше все зависит от агентов", – сказал Харатин в комментарии Sport Express.

Напомним, Харатин – воспитанник Динамо. В Украине успел поиграть за Металлист и Зарю. После 2 лет в Ференцвароше перебрался в Легию в сентябре 2021-го за 900 тысяч евро, однако так и не смог стать игроком основы. Более того, кризис продолжился настолько, что наш земляк вообще не был заявлен на текущий сезон, сыграв лишь 8 матчей в дубле. В сборной Украины провел 4 матча. Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч.

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