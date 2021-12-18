Экс-хавбек Реала: Будь я Модричем, играл бы до 87 лет
Бывший полузащитник мадридцев Эстебан Гранеро высоко оценил игру Луки Модрича, которому недавно исполнилось 36 лет.
"Если бы я был Модричем, то играл бы до 87 лет... Просто он ну очень замечательный. Я был далеко не такой. Он всегда доминирует – как в технике, так и в тактике. Это чудесно. Это "Золотой мяч". Он играет на космическом уровне.
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Лука выступал на позиции полузащитника, а теперь может играть слева от центра. Возможно, Модрич не может делать то, что делал в 23 года. Но он показывает многие другие вещи, которых раньше не было", – цитирует Гранеро AS.
Напомним, Эстебан завершил карьеру этим летом, последним его клубом была Марбелья. Испанец воспитывался в структуре Реала и провел за главную команду 96 поединков.
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