Екс-хавбек Реала: Якби я був Модрічем, грав би до 87 років
Колишній півзахисник мадридців Естебан Гранеро високо оцінив гру Луки Модріча, якому нещодавно виповнилось 36.
"Якби я був Модрічем, то грав би до 87 років... Просто він ну дуже чудовий. Я був далеко не такий. Він завжди домінує – як у техніці, так і в тактиці. Це чудесно. Це "Золотий м'яч". Він грає на космічному рівні.
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Лука виступав на позиції півзахисника, а тепер може грати ліворуч від центру. Можливо, Модріч не може робити те, що робив у 23 роки. Але він показує багато інших речей, яких раніше не було", – цитує Гранеро AS.
Нагадаємо, Естебан завершив кар'єру цього літа у віці 33 років, останнім його клубом була Марбелья. Іспанець виховувався у структурі Реала і провів за головну команду 96 поєдинків.
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