Украинский полузащитник Андрей Ралюченко продолжит карьеру в Скале, сообщает пресс-служба стрыйского клуба.

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28-летний хавбек присоединился к представителю третьего дивизиона в статусе свободного агента. Сроки и условия соглашения не сообщаются.

Напомним, Ралюченко – воспитанник Металлиста, где и начал профессиональную карьеру в 2012 году. Успел поиграть за Верес, Металлист 1925, Горняк-Спорт, Волчанск и снова Металлист. Последним его клубом был Минай, который он покинул в начале декабря 2023-го (12 матчей без результативных действий).

К слову, Скала на зимнюю паузу ушла на 8-й строчке турнирной таблицы Второй лиги, набрав 25 очков.

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