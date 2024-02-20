Український півзахисник Андрій Ралюченко продовжить кар'єру у Скалі, повідомляє прес-служба стрийського клубу.

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28-річний хавбек приєднався до представника третього дивізіону у статусі вільного агента. Терміни та умови угоди не повідомляються.

Нагадаємо, Ралюченко – вихованець Металіста, де й розпочав професіональну кар'єру у 2012 році. Встиг пограти за Верес, Металіст 1925, Гірник-Спорт, Вовчанськ і знову Металіст. Останнім його клубом був Минай, який він покинув на початку грудня 2023-го (12 матчів без результативних дій).

До слова, Скала на зимову паузу пішла на 8-й сходинці турнірної таблиці Другої ліги, набравши 25 очок.

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