Матч Копа Судамерикана между Атлетико Паранаэнсе и Аукасом запомнился тем, что стал последним в карьере знаменитого Лучо Гонсалеса.

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Хавбека выпустили на первые 5 минут встречи, чтобы устроить ему овации на трибунах. За свою карьеру Лучо добыл 29 трофеев, что позволило стать одним из самых титулованных аргентинских игроков.

К слову, Лучо Гонсалес запомнился своими выступлениями в составе Порту и Марселя, а также за Ривер Плейт, Уракан, Аль-Райан и Атлетико Паранаэнсе. Кроме этого он провел 45 матчей в составе сборной Аргентины, забив 7 мячей.

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