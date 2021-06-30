Іспанський ветеран "фіалок" повісив бутси на цвях у віці 36 років.

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"Настав той момент, який мені завжди здавався таким далеким. Я закінчив грати у футбол. Я хотів би зробити це на заповненому стадіоні, але, на жаль, у футболі, як і в житті, не все залежить від нас. Дякую всім командам, де я мав честь грати", – написав Валеро в Instagram.

Додамо, що півзахисник виховувався у структурі Реала, проте за першу команду мадридців награв лише два матчі. Потім були Мальорка, Вест Бромвіч, Вільяреал, Фіорентина та Інтер. Єдиний матч за збірну Іспанії провів у червні 2011-го – спаринг проти США.

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