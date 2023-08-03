На своем официальном сайте Пиза объявила о подписании португальского хавбека. Мигель Велозу присоединился к итальянскому клубу на правах свободного агента.

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Пресс-служба Пизы не огласила условия контракта с полузащитником. В прошлом сезоне Велозу выступал за Верону, в составе которой провел 22 встречи. Результативными действиями он не отличился.

Напомним, что Мигель Велозу защищал цвета Динамо с 2012 по 2016 годы. За киевлян португалец сыграл 127 матчей, в которых забил 14 голов и оформил 20 ассистов.

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