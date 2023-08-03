На своєму офіційному сайті Піза оголосила про підписання португальського хавбека. Мігель Велозу приєднався до італійського клубу на правах вільного агента.

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Прес-служба Пізи не розголосила умови контракту з 37-річним півзахисником. У минулому сезоні Велозу виступав за Верону, у складі якої провів 22 зустрічі. Результативними діями він не відзначився.

Нагадаємо, що Мігель Велозу захищав кольори Динамо з 2012 по 2016 роки. За киян португалець зіграв 127 матчів, в яких забив 14 голів та оформив 20 асистів.

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