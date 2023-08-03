Екс-зірка Динамо знайшов новий клуб в Італії
Півзахисник Верони Мігель Велозу змінив клубну прописку.
На своєму офіційному сайті Піза оголосила про підписання португальського хавбека. Мігель Велозу приєднався до італійського клубу на правах вільного агента.
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Прес-служба Пізи не розголосила умови контракту з 37-річним півзахисником. У минулому сезоні Велозу виступав за Верону, у складі якої провів 22 зустрічі. Результативними діями він не відзначився.
Нагадаємо, що Мігель Велозу захищав кольори Динамо з 2012 по 2016 роки. За киян португалець зіграв 127 матчів, в яких забив 14 голів та оформив 20 асистів.
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