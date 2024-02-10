Бывший вратарь сборной Украины Максим Левицкий, который большую часть карьеры провел в клубах страны-оккупанта, рассказал, почему пока не может снова получить гражданство нашего государства.

"У меня был украинский паспорт. Когда перебрался в Российскую Федерацию – стал на консульский учет в Москве, чтобы не было вопросов. Тогда в Москве и сделал вид на постоянное жительство, как гражданин Украины.

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В Динамо Москва навезли бразильцев и португальцев, а меня попросили сделать гражданство РФ. Я написал заявление об отказе от украинского гражданства и в 2007 году Ющенко своим указом вывел меня из гражданства.

Жена моя с 1991 года является гражданкой Украины, родилась в Симферополе. Поэтому после окончания карьеры, перебравшись в Крым, я получил вид на жительство в Украине, собрав абсолютно все документы. В ГМСУ удивлялись работники, потому что я был единственным, кто имел справку с указом Президента о прекращении гражданства.

После того, что началось в 2022 году, я решил вернуться в украинское гражданство. Собрал документы, написал заявление, выполнил все нормы, но получил письмо от СБУ, что мне отказано в связи с военным положением и они не могут проверить все данные, которые я предоставил. Сказали ждать конца войны.

У меня нет никаких вопросов к СБУ. Я этого и ожидал. Если бы я, условно, жил в Литве, то сам бы пришел в местные органы и уехал из страны, чтобы своим присутствием не было желания у бункерного защищать "русскоязычных". Пусть СБУ занимается своими делами. "Дырчики" какие-то летают в Усть-Луге, Тамбове и других городах. Я со своей стороны лучше деньгами помогу. Знаю, куда донатить на это дело", – сказал Левицкий в интервью Українському футболу.

Напомним, 51-летний экс-голкипер начинал профессиональную карьеру в Таврии в 1992 году. В 1999-м перешел в новороссийский Черноморец. Далее были французский Сент-Этьен, московский Спартак (с которым стал чемпионом России), возвращение в Черноморец, Динамо Москва, Сибирь, Терек, Ростов и Торпедо-ЗИЛ. За сборную Украины провел 8 матчей.

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