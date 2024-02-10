Колишній воротар збірної України Максим Левицький, який більшу частину кар'єри провів у клубах країни-окупанта, розповів, чому поки не може знову набути громадянство нашої держави.

"Я мав український паспорт. Коли перебрався до Російської Федерації – став на консульський облік у Москві, щоб не було питань. Тоді у Москві і зробив посвідку на постійне проживання, як громадянин України.

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У Динамо Москва навезли бразильців і португальців, а мене попросили зробити громадянство РФ. Я написав заяву про відмову від українського громадянства і в 2007 році Ющенко своїм указом вивів мене з громадянства.

Дружина моя з 1991 року є громадянкою України, народилась у Сімферополі. Тому після закінчення кар'єри, перебравшись до Криму, я отримав посвідку на проживання в Україні, зібравши абсолютно всі документи. У ДМСУ дивувались робітники, тому що я був єдиним, хто мав довідку з указом Президента про припинення громадянства.

Після того, що почалося у 2022 році, я вирішив повернутися в українське громадянство. Зібрав документи, написав заяву, виконав всі норми, але отримав лист від СБУ, що мені відмовлено у зв'язку з воєнним станом і вони не можуть перевірити всі дані, які я надав. Сказали чекати кінця війни.

У мене немає жодного запитань до СБУ. Я цього й очікував. Якби я, умовно, мешкав у Литві, то сам би прийшов до місцевих органів і поїхав з країни, щоб своєю присутністю не було бажання в бункерного захищати "російськомовних". Нехай СБУ займається своїми справами. "Дирчики" якісь літають в Усть-Лузі, Тамбові та інших містах. Я зі свого боку краще грошима допоможу. Знаю, куди донатити на це діло", – сказав Левицький в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, 51-річний екс-голкіпер починав професіональну кар'єру у Таврії у 1992 році. У 1999-му перейшов у новоросійський Чорноморець. Далі були французький Сент-Етьєн, московський Спартак (з яким став чемпіоном Росії), повернення в Чорноморець, Динамо Москва, Сибір, Терек, Ростов і Торпедо-ЗІЛ. За збірну України провів 8 матчів.

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