Еще один наш соотечественник решил попробовать легионерского хлеба.

Украинский голкипер Евгений Гриценко будет выступать за Ван, сообщает пресс-служба армянского клуба.

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Сроки и условия контракта пока не известны.

Напомним, Гриценко – воспитанник Шахтера, в котором начал профессиональную карьеру в 2012 году. За основу не провел ни одного матча, выступая преимущественно за дубль. В сезоне 2018/19 отправлялся в аренду в Мариуполь. Провёл три матча за молодежную сборную Украины. Transfermarkt оценивает его в 75 тысяч евро.

К слову, Ван после 14-ти туров идет в турнирной таблице чемпионата Армении на седьмой строчке, имея в своем активе 17 очков.

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