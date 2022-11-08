Ще один наш співвітчизник вирішив спробувати легіонерського хліба.

Український голкіпер Євген Гриценко виступатиме за Ван, повідомляє прес-служба вірменського клубу.

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Терміни та умови контракту наразі не відомі.

Нагадаємо, Гриценко – вихованець Шахтаря, в якому розпочав професіональну кар'єру у 2012 році. За основу не провів жодного матчу, виступаючи переважно за дубль. В сезоні 2018/19 відправлявся в оренду у Маріуполь. Провів три матчі за молодіжну збірну України. Transfermarkt оцінює його у 75 тисяч євро.

До слова, Ван після 14-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Вірменії на сьомій сходинці, маючи у своєму активі 17 очок.

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