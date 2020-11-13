"Матч дал много информации для размышлений нашему тренерскому штабу. Особенно придется задуматься о действиях некоторых футболистов, которые играли в первом тайме. Их игра показала, что пока до уровня сборной им очень далеко. Не хочется называть фамилии, но это было прекрасно видно для многих. Молодежный эксперимент с точки зрения информации удался, а вот с результатом не сложилось.

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Поляки применили тактику, которую мы использовали в предыдущих поединках со сборными Испании и Германии: плотная игра в обороне с быстрыми выходами в контратаку. И это им принесло результат, поляки использовали свои моменты и ошибки Лунина. Те авансы, которые ему выписывают, не оправдывают себя. Нужно доказывать на деле, а сейчас он показал, что еще не готов до уровня национальной команды", – цитирует Илью Близнюка UA-Футбол.

Заметим, Андрей Лунин допустил ошибку, после которой "сине-желтые" пропустили первый мяч, а в конечном итоге сборная проиграла со счетом 0:2. Теперь сборную Украины ожидают два заключительных поединка Лиги наций: против Германии 14 ноября и со Швейцарией 17-го.

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