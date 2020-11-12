Напомним, "сине-желтые" проиграли Польше 0:2, а Лунин стал виновником первого пропущенного мяча. Голкипер Реала вышел за пределы штрафной и не сумел выбить мяч, после чего Пйонтек открыл счет ударом по пустым воротам.

"Некоторые эксперты заявили, что Андрей Лунин еще не дорос до уровня сборной Украины. Я так не считаю. Несмотря на его досадную техническую ошибку, которая позволила полякам открыть счет, на мой взгляд, Лунин продолжает оставаться одним из самых сильных вратарей Украины. Не удивлюсь, если Андрей Шевченко доверит ему пост №1 в одном из ноябрьских матчей Лиги наций.

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Сейчас тренерский штаб сборной Украины имеет из кого выбирать и многое будет зависеть от игрового тонуса вратарей, их психологической устойчивости.

Знаете, у вратарей работа такая: можно потянуть несколько "мертвых" мячей, но допустить одну ошибку, которая привела к взятию ворот и об этом помнить долго, даже годы. А вот на тех полевых игроков, которые не реализуют пенальти или промахиваются из убойных позиций, то мало кто обращает внимание.

Поэтому будем считать, что свою, как говорится, "бабочку", в играх за сборную Андрей Лунин уже пропустил и все для него начинается с чистого листа. Сейчас важно поддержать парня, а я ему бы посоветовал все хорошенько проанализировать и постараться забыть этот матч. Я верю в Андрея Лунина и убежден, что он сумеет доказать: эта ошибка в Хожуве – досадная случайность", – цитирует Шуховцева Meta Ratings.

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