"Матч дав багато інформації для роздумів нашому тренерському штабу. Особливо доведеться задуматися про дії деяких футболістів, які грали в першому таймі. Їхня гра показала, що поки до рівня збірної їм дуже далеко. Не хочеться називати прізвища, але це було прекрасно видно для багатьох. Молодіжний експеримент з точки зору інформації вдався, а от з результатом не склалося.

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Поляки застосували тактику, яку ми використовували в попередніх поєдинках зі збірними Іспанії та Німеччини: щільна гра в обороні з швидкими виходами в контратаку. І це їм принесло результат, поляки використовували свої моменти і помилки Луніна. Ті аванси, які йому виписують, не виправдовують себе. Потрібно доводити на ділі, а зараз він показав, що ще не готовий до рівня національної команди", – цитує Іллю Близнюка UA-Футбол.

Зауважимо, Андрій Лунін припустився помилки, після якої "синьо-жовті" пропустили перший м'яч, а в кінцевому підсумку збірна програла з рахунком 0:2. Тепер на збірну України очікують два заключні поєдинки Ліги націй: проти Німеччини 14 листопада та зі Швейцарією 17-го.

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