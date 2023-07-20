Экс-функционер Шахтера со скандалом покинул клуб, в котором работает сын Луческу, – СМИ
20 июля 20:07 - Читати українською
Бывший директор департамента селекции Шахтера Жозе Боту покинул ПАОК.
Боту из-за разногласий с руководством покинул ПАОК, сообщает Maisfutebol.
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Пока клуб, в котором главным тренером работает Разван Луческу, сын Мирчи Луческу, не объявил об этом решении официально. Контракт Боту с ПАОКом рассчитан до лета 2024 года.
Добавим, что португалец является далеко не единственным экс-представителем Шахтера в ПАОКе – за команду выступает бывшая звезда "горняков" Тайсон.
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