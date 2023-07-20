Боту через розбіжності з керівництвом покинув ПАОК, повідомляє Maisfutebol.

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Наразі клуб, в якому головним тренером працює Разван Луческу, син Мірчі Луческу, не оголосив про це рішення офіційно. Контракт Боту з ПАОКом розрахований до літа 2024 року.

Додамо, що португалець є далеко не єдиним екс-представником Шахтаря у ПАОКу – за команду виступає колишня зірка "гірників" Тайсон.

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