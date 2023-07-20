Екс-функціонер Шахтаря зі скандалом покинув клуб, в якому працює син Луческу, – ЗМІ
20 липня 20:04 - Читать на русском
Колишній директор департаменту селекції Шахтаря Жозе Боту покинув ПАОК.
Боту через розбіжності з керівництвом покинув ПАОК, повідомляє Maisfutebol.
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Наразі клуб, в якому головним тренером працює Разван Луческу, син Мірчі Луческу, не оголосив про це рішення офіційно. Контракт Боту з ПАОКом розрахований до літа 2024 року.
Додамо, що португалець є далеко не єдиним екс-представником Шахтаря у ПАОКу – за команду виступає колишня зірка "гірників" Тайсон.
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