В 1/8 финала ЛЧ КОНКАКАФ мексиканский Монтеррей одолел в родных стенах Атлетико Пантоха (3:1), "украшением" поединка стал невероятный промах Винсента Янссена.

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Форвард хозяев получил идеальный прострел в штрафную, Винсенту нужно было просто выставить ногу, но даже с этой простой задачей он не справился.

Напомним, в 2016-2019 годах Янссен находился в структуре Тоттенхэма.

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