Екс-форвард Тоттенхема не влучив у порожні ворота з метра – легше було забити, ніж промахнутись
16:00 - Читать на русском
Нідерландський нападник Вінсент Янссен зганьбився у поєдинку Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.
В 1/8 фіналу ЛЧ КОНКАКАФ мексиканський Монтеррей здолав у рідних стінах Атлетіко Пантоха (3:1), "окрасою" поєдинку став неймовірний промах Вінсента Янссена.
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Форвард господарів отримав ідеальний простріл у штрафний майданчик, Вінсенту потрібно було просто виставити ногу, але навіть з цим простим завданням він не впорався.
Нагадаємо, у 2016-2019 роках Янссен перебував у структурі Тоттенхема.
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