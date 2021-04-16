В 1/8 фіналу ЛЧ КОНКАКАФ мексиканський Монтеррей здолав у рідних стінах Атлетіко Пантоха (3:1), "окрасою" поєдинку став неймовірний промах Вінсента Янссена.

Сербський форвард отримав другу жовту картку за зняту футболку після гола – відео курйозного вилучення

Форвард господарів отримав ідеальний простріл у штрафний майданчик, Вінсенту потрібно було просто виставити ногу, але навіть з цим простим завданням він не впорався.

Нагадаємо, у 2016-2019 роках Янссен перебував у структурі Тоттенхема.

Гонитва за минулим: чому Реалу не варто повертати Роналду?