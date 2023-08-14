Бундеслига U-19, сезон 2023/24, 1-й тур

Байер U-19 – Боруссия Д U-19 – 1:3

Голы: Пеш, 62 – Германн, 26, Кревсун, 29, Бруннер, 78

Удаление: Германн, 60 (Боруссия, красная карточка)

Реброву і Ротаню – на олівець: найбільша втрата академії Динамо і ще 11 українців, які вразили Європу

В матче 1-го тура юниорского первенства дортмундская Боруссия на выезде в меньшинстве одолела Байер. В обеих командах в старте вышли украинцы. В составе хозяев появился экс-голкипер Динамо Александр Петренко, который в межсезонье тренировался с основой Байера после приглашения Хаби Алонсо. У гостей на острие атаки появился Даниил Кревсун. Именно воспитанник Шахтера стал одним из героев матча, забив второй гол своей команды: после навеса с углового он головой вколотил мяч в сетку.

Напомним, Петренко в апреле 2022 года перешел из Динамо в венгерскую Кишварду, а с сентября 2022-го выступал за Байер U-17. Кревсун в сентябре 2022-го присоединился к клубу Пройсен из города Мюнстер, откуда в январе 2023-го перебрался в Боруссию Д.