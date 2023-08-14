Бундесліга U-19, сезон 2023/24, 1-й тур

Байєр U-19 – Борусія Д U-19 – 1:3

Голи: Пеш, 62 – Германн, 26, Кревсун, 29, Бруннер, 78

Вилучення: Германн, 60 (Борусія, червона картка)

Реброву і Ротаню – на олівець: найбільша втрата академії Динамо і ще 11 українців, які вразили Європу

У матчі 1-го туру юніорської першості дортмундська Борусія на виїзді у меншості здолала Байєр. В обох командах у старті вийшли українці. У складі господарів з'явився екс-голкіпер Динамо Олександр Петренко, який у міжсезонні тренувався з основою Байєра після запрошення Хабі Алонсо. У гостей на вістрі атаки з'явився Данило Кревсун. Саме вихованець Шахтаря став одним з героїв матчу, забивши другий гол своєї команди: після навісу з кутового він головою вгатив м'яч у сітку.

Нагадаємо, Петренко у квітні 2022 року перейшов з Динамо в угорську Кішварду, а з вересня 2022-го виступав за Байєр U-17. Кревсун у вересні 2022-го приєднався до клубу Пройсен з міста Мюнстер, звідки у січні 2023-го перебрався у Борусію Д.