"Даже и не припомню, когда в последний раз сборная Германии так серьезно готовилась к очередному испытанию на международной арене. Впрочем, немцы и не скрывают, что поединок с украинцами для них словно финальный, они должны побеждать, иначе о первом месте в группе можно забыть. Поэтому Йоахим Лев и мобилизовал все силы, хотя обе сборные не смогут выставить оптимальные составы.

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Хозяевам не помогут травмированный Йозуа Киммих и дисквалифицированный Тони Кроос, но у рулевого Бундестима длинная скамейка запасных и он не ошибется, если вместо них бросит в бой Матиаса Гинтера и Юлиана Брандта. А вот у нашего Андрея Шевченко выбор не так широк.

Я не могу утверждать, что у сборной Германии нет слабых мест, однако приходится констатировать, что она – фаворит. Исполнительское мастерство подопечных Лёва выше. Тем не менее, убежден, что Андрей Шевченко и его помощники до мелочей изучили Бундестим и постараются удивить какими-то домашними заготовками.

На мой взгляд, нашим не стоит ввязываться с немцами в открытый футбол, а взять на вооружение тактику, опробованную в недавнем матче Лиги наций с грозными испанцами, когда в Киеве была одержана историческая виктория. Имею ввиду четко отлаженные действия на подступах к своей штрафной площадке и молниеносный переход от защиты в атаку. Поскольку немцы будут наступать большими силами, то нужно постараться поймать их на стремительном контрвыпаде. Только, чтобы реализация не подвела. И еще я обратил внимание на то, что голкиперы сборной Украины допускают досадные ошибки через раз, поэтому в противостоянии с немцами "бабочки" не должны залететь в наши ворота", – сказал Шиндер в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, матч против Бундестима состоится уже сегодня, 14 ноября, в 21:45.

Германия – Украина: анонс матча Лиги наций